Tennis : Nick Kyrgios glisse un tacle à Novak Djokovic

Publié le 2 août 2020 à 11h35 par La rédaction

Très impliqué sur les questions sanitaires dans le tennis en pleine période du Covid-19, Nick Kyrgios a annoncé son choix de ne pas participer à l’US Open tout en lançant une nouvelle pique à Novak Djokovic.

Réputé pour ne pas mâcher ses mots, Nick Kyrgios l’a bien fait savoir dernièrement avec ses déclarations sur l’Adria Tour, tournoi qui a été organisé par Novak Djokovic et la tenue de l’US Open en pleine période du Covid-19. Des décisions qui ne plaisent pas à Nick Kyrgios qui a décidé de ne pas participer au Grand Chelem new-yorkais : « Je ne jouerai pas cette année à l'US Open.... Mais je fais cela pour les gens, pour mes Australiens, pour les centaines de milliers d'Américains qui ont perdu la vie, pour vous tous ». Une décision qui a été accompagnée d'une nouvelle pique adressée à certains joueurs de tennis et en partie à Novak Djokovic....

« Pensez aux autres pour une fois »