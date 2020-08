Tennis

Tennis : Coronavirus, US Open... Le coup de gueule d'Andy Murray !

Publié le 1 août 2020 à 18h35 par A.D.

Comme il l'a clairement annoncé, Andy Murray se prépare à revenir en force à l'US Open. Alors que les organisateurs du tournoi vont faire le maximum pour faire respecter les règles sanitaires, le Britannique les a incités à sanctionner les contrevenants.

Après de longues semaines d'arrêt à cause du coronavirus, les compétitions sportives reprennent petit à petit. Programmé le 31 aout, l'US Open sera, sauf énorme surprise, le premier Grand Chelem organisé après la reprise. Comme il l'a clairement expliqué, Andy Murray se prépare pour être le plus compétitif possible à l'US Open. Alors que des règles sanitaires strictes seront en vigueur pour contrer le coronavirus, Andy Murray a estimé qu'il ne fallait montrer aucune clémence avec les contrevenants.

«Ceux qui ne respectent pas les règles devront être punis»