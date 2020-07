Tennis

Tennis : Andy Murray annonce des «surprises» à l’US Open !

Publié le 30 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors qu’il devrait se rendre à l’US Open, Andy Murray pense qu’il y aura « des surprises » lors du tournoi du Grand Chelem, à cause des formes physiques des joueurs.

L’US Open aura-t-il lieu ? Pour le moment, rien n’est encore sûr et l’incertitude règne dans les têtes des joueurs et joueuses. Les instances américaines de tennis ont donné leur accord à l’organisation du Grand Chelem américain ces dernières semaines. Celui-ci pourrait alors avoir lieu du 31 août au 13 septembre prochain. Mais malgré le contexte compliqué aux USA, où l’épidémie de ne cesse de progresser, plusieurs joueurs hésitent encore à participer à l’US Open. Si jamais, Andy Murray devrait se rendre à New York pour disputer ce tournoi. Et selon lui, il devrait y avoir des évènements inattendus…

« Il y aura des surprises, c’est sûr »