Tennis : Ce fort constat sur la participation de Djokovic à l’US Open !

Prévu du 31 août au 13 septembre, l’US Open se tiendra-t-il ? Si l’organisation du tournoi américain n’est pas encore certaine, cet ancien joueur explique qu’en cas de participation, Novak Djokovic sera favori !

Rennae Stubbs, ancienne numéro un mondiale du classement WTA et aujourd’hui animatrice dans son podcast The Racquet Magazine , a révélé cette semaine que Novak Djokovic s’entraînerait à Marbella avec les balles Wilson qui seront utilisées à l’US Open. Si la participation du numéro un mondial n’est encore pas assurée, un ancien grand joueur du circuit et vainqueur du Grand Chelem américain en 1970 en double a expliqué que Djokovic était tout de même favori au titre !

« Tout peut arriver, il n’y a aucune garantie. »