Tennis : Un indice de taille sur la participation de Djokovic à l’US Open ?

Publié le 29 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 29 juillet 2020 à 11h40

L’organisation de l’US Open est dans le flou le plus total. Alors que de nombreux joueurs auraient décidé de ne pas disputer le tournoi américain, Novak Djokovic se préparerait à se rendre à New York !

« Je peux vous assurer que je ne jouerai pas le tournoi de Washington. Concernant Cincinnati, j’y serai si je finissais par jouer à l’US Open. Mais le souci, c’est que je ne sais toujours pas si j’y serai. Je vais sûrement jouer Roland Garros et j’ai aussi en tête de jouer à Madrid et à Rome. » a indiqué Novak Djokovic il y a quelques jours. Sa participation à l’US Open n’est donc pas officielle mais si l’on en croit ces informations, tout indique que le numéro 1 mondial au classement ATP se rendra bien à New York dans les prochains jours.

Djokovic s’entraînerait avec des balles de l’US Open