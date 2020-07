Tennis : Djokovic, Adria Tour... Nick Kyrgios détruit Borna Coric !

Tennis

Depuis plusieurs semaines, l'Adria Tour, le tournoi organisé par Novak Djokovic, est source de tensions chez les joueurs. Nick Kyrgios et Borna Coric multiplient notamment les déclarations assassines.

Alors que les nombreux contrôles positifs au Covid-19 ont plombé l'organisation de l'Adria Tour, à l'initiative de Novak Djokovic, ce fiasco fait réagir chez les joueurs. Le Serbe a en effet fait l'objet de nombreuses critiques, dont celles de Nick Kyrgios, qui n'a pas hésité à s'en prendre à Djokovic et aux participants. Borna Coric, qui a participé à ce tournoi, lui a notamment répondu dernièrement : « J'ai lu ce qu'il a écrit, mais je m'en fiche totalement. Il aime être un général après la bataille. Venant de quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être compris, mais Kyrgios... Ce n'est pas vraiment réaliste. C'est son style, il fonctionne comme ça, il n'y a pas de souci. Zverev s'est mal comporté, mais je ne comprends pas le besoin de critiquer un collègue comme ça. Je ne l'aurais pas fait. Mais, encore une fois, c'est Kyrgios ». Une sortie qui n'a visiblement pas plu à Kyrgios.

« Avez-vous des cailloux dans la tête ? Encore une fois, vous pouvez défendre vos amis, j’essaie simplement de les tenir responsables. Quand j’ai dit ce que j’ai dit, je n’avais pas l’intention de déranger. Ce sont des joueurs de tennis, ils ne sont pas spéciaux. Tout comme je pensais que le niveau intellectuel Coric était égal à 0 », a-t-il indiqué sur Twitter , dans des propos relayés par We Love Tennis . La reprise promet d'être tendue...

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When I said what I said, I didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as I thought Coric intellectual level = 0 () https://t.co/KNBa5mNG77