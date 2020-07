Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic… L'énorme constat de Thiem sur l'arrêt de la saison

Publié le 22 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

En raison de la pandémie de Covid-19 à travers le monde, le circuit ATP a été suspendu pendant de longs mois. Et si Dominic Thiem a jugé cette pause bénéfique pour lui, cela ne serait pas le cas pour Roger Federer, Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic…

Le coronavirus a tout chamboulé. La pandémie de Covid-19 a stoppé les circuits ATP et WTA pendant de longs mois, obligeant aux joueurs de prendre une « pause forcée » dans leur saison 2020. Une tentative de reprise a bien été réalisée avec l’Adria Tour, qui a fini par virer au fiasco total avec les cas positifs détectés durant le tournoi. Cependant, Dominic Thiem juge cette pause bénéfique pour sa saison, mais pas pour le Top 3…

« De mon point de vue, cette pause a été très mauvaise pour la grande majorité des joueurs »