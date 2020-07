Tennis

Tennis : Le secret de Rafael Nadal pour remporter toutes les rencontres !

Publié le 21 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Connu pour avoir de très nombreuses mimiques durant les matchs, Rafael Nadal a expliqué que ses journées étaient aussi très bien ordonnées et que c’était un des secrets de sa réussite.

Bouteilles alignées, serviette bien pliée, cheveux derrière les oreilles... Rafael Nadal est un personnage sur le terrain. L’actuel numéro deux mondial au classement ATP est connu pour être extrêmement minutieux sur le terrain et l’Espagnol a expliqué que sa journée était tout aussi bien ordonnée. Dans une vidéo publiée par la MAPFRE , sponsor du Rafa Nadal Tour, Rafael Nadal a livré qu’il se réveillait avec au moins deux réveils et qu’il prenait systématiquement trois douches par jour. Il explique pourquoi il est essentiel de garder ce rythme tous les jours.

« Cela me donne confiance et une tranquillité d’esprit de savoir que les choses vont bien se passer pour moi »