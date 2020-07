Tennis

Tennis : Ce fort constat sur l’avenir de Roger Federer !

Publié le 21 juillet 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors que beaucoup d’admirateurs du tennis craignent de voir Roger Federer prendra bientôt sa retraite, ce joueur du circuit ATP a rassuré les fans du tennisman suisse en assurant que Federer pourrait encore être sur les courts à 50 ans...

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic représentent sans aucun doute l’un des plus grand « BIG 3 » de l’histoire du tennis. Ils cumulent à eux trois près de 56 titres du Grand Chelem et 267 trophées en simple. Toutefois, cette belle histoire s’approche de la fin puisque respectivement âgés de 38, 34 et 33 ans, Federer, Nadal et l’actuel numéro 1 mondial au classement ATP sont de plus en plus proches de ranger définitivement leur raquette. Le tennisman suisse pourrait être le premier des trois à prendre sa retraite mais ce joueur du circuit assure que Federer peut jouer jusqu’à ses 50 ans !

« Il peut jouer même à 50 ans »