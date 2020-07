Tennis

Tennis : Retraite, spiritualité… L’énigmatique réponse de Novak Djokovic

Publié le 19 juillet 2020 à 9h35 par La rédaction

Questionné sur ses projets et sur ce qu’il fera dans cinq ans, Novak Djokovic a lâché une réponse surprenante et énigmatique.

Aux côtés de Roger Federer et de Rafael Nadal, Novak Djokovic a marqué l’histoire récente du tennis. Vainqueur de 17 titres du Grand Chelem, le Serbe se montre toujours aussi performant puisqu’il figure actuellement à la première place du classement ATP. Mais à l’instar de Nadal et de Federer, Novak Djokovic s’approche de la retraite. Agé de 33 ans, le joueur est plus proche de la fin que du début de sa carrière et pense déjà à l’après-tennis. Questionné sur ce qu’il fera dans cinq ans, Novak Djokovic a entretenu le mystère et a répondu de manière surprenante.

« Je veux vivre plus dans le moment présent et moins dans le passé et le futur »