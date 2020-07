Tennis

Tennis : Wawrinka envoie un message fort à Federer !

Publié le 17 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 17 juillet 2020 à 19h37

Stanislas Wawrinka a confié qu’il pourrait disputer la Coupe Davis avec la Suisse si son coéquipier Roger Federer venait à l’accompagner.

La saison de tennis reprendra bientôt son cours. Avec l’arrivée des Grands Chelem cet été, notamment de l’US Open et de Roland-Garros, les joueurs auront de nombreuses occasions de rejouer, après plusieurs mois d’arrêt. Alors que la reprise approche, Stanislan Wawrinka s’est récemment confié sur son palmarès, en rendant hommage aux joueurs du Big3. Alors que le Suisse a confié qu’il adorait disputer les rencontres de Coupe Davis, il a également lancé un appel à son coéquipier en sélection Roger Federer…

« Si Roger repartait pour une saison, pourquoi pas »