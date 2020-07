Tennis

Tennis : Wawrinka rend un vibrant hommage à Federer, Nadal et Djokovic

Publié le 17 juillet 2020 à 9h35 par A.D.

Alors que Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal raflent presque tout sur leur passage, Stan Wawrinka a pu faire son trou et remporter quelques tournois du Grand Chelem. Comme l'a expliqué ce dernier, il doit ces titres aux membres du Big3.

Malgré la suprématie de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Stan Wawrinka est parvenu à se frayer une belle place dans le circuit ATP. Parfois, ce dernier est même parvenu à écarter les membres du Big 3 pour remporter des titres du Grand Chelem. Malgré tout, Stan Wawrinka estime que c'est grâce à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic qu'il est parvenu à atteindre un tel niveau de performance.

«Je dois en grande partie mes titres de Grand Chelem au «Big Three»»