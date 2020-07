Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Ce fort constat sur le véritable GOAT !

Publié le 13 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

Alors que le circuit ATP est complètement gelé à cause du coronavirus, de nombreux admirateurs du tennis s’amusent à dresser des bilans et celui du GOAT est souvent à l’ordre du jour. Cet ancien grand joueur explique pourquoi Djokovic ne l’est pas.

Avec 56 titres de Grand Chelem à eux trois, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer forment sans aucun doute l’un des plus grand « BIG 3 » de l’histoire du tennis. Les trois joueurs se partagent effectivement les trophées depuis de nombreuses années et même avec la récente sortie du tennisman suisse du TOP 3 du classement ATP, aux dépens de Dominic Thiem, ils sont tous les trois constamment au cœur des débats du véritable GOAT. Cet ancien vainqueur de Roland-Garros donne son avis...

« Le nombre de titres ne sera pas décisif. »