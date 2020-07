Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... Cet énorme constat après le fiasco de l’Adria Tour !

Publié le 13 juillet 2020 à 9h35 par La rédaction

Critiqué après le fiasco de l’Adria Tour, Novak Djokovic a reçu un nouveau soutien dans cette période difficile. Ce joueur du circuit ATP et proche du numéro un mondial a expliqué que le Serbe dérangeait au contraire de Rafael Nadal et Roger Federer.

Au cœur de nombreuses critiques pour avoir été tenu responsable du fiasco de l’Adria Tour par certains admirateurs du tennis, Novak Djokovic traverse une période très difficile. Effectivement, après avoir organisé le tournoi amical dans le but de retrouver quelques sensations à l’approche d’une éventuelle reprise, le numéro un mondial a vu sa belle initiative se transformer en cauchemar. Après Grigor Dimitrov, Viktor Troicki et Borna Coric, le Serbe a aussi contracté le coronavirus. Si certains observateurs de la petite balle jaune indiquent que les critiques ne suffisent pas et qu’il faudrait envisager de sanctionner Djokovic, un proche du joueur a affirmé que le numéro un mondial au circuit ATP dérangeait au contraire de Rafael Nadal et Roger Federer.

« Tout le monde était déjà fan de Roger Federer ou Rafael Nadal, et un troisième est apparu. »