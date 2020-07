Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Ce message fort sur Thiem

Publié le 12 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Considéré comme un des plus grands talents en devenir du tennis mondial, Dominic Thiem vient de recevoir les éloges de Stephan Edberg.

À l’image du duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en football, qui se trustent les titres individuels depuis des années, le tennis a aussi ses têtes de gondoles. Sauf qu’il ne s’agit là pas d’un duel mais d’un match à trois. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic règnent sur le tennis mondial. Toutefois si les trois champions semblent pour le moment indéboulonnables, la relève est déjà très performante. Dominic Thiem est souvent annoncé comme le futur numéro 1 amené à remplacer les trois cadors. Un avis que partage Stephan Edberg.

« Thiem est un génie »