Tennis : Nick Kyrgios dézingue Dominic Thiem

Publié le 8 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Très critique envers les professionnels ayant pris à part à l’Adria Tour, Nick Kyrgios avait été recadré par Dominic Thiem. Des déclarations qui ne sont pas passées auprès de l'Australien.

Réputé pour ses coups de sang et ses nombreux tacles, Nick Kyrgios n’a pas dérogé à la règle une nouvelle fois avec ses dernières déclarations. Absolument contre la reprise anticipée du tennis, l’Australien l’avait fait savoir en allumant l’initiative de Novak Djokovic, l’Adria Tour. Des critiques qui n’ont pas plus aux concernés comme Dominic Thiem qui l’avait taclé dans un entretien au quotidien Autrichien Tiroler Tageszeitung : : « Kyrgios lui-même a fait beaucoup de bêtises. C'est pour ça que j'ai encore plus de mal à comprendre quand il se mêle de tout. (...) Ce serait mieux qu'il s'améliore plutôt que de toujours critiquer les autres ». Des déclarations qui ne sont pas passées pour l’Australien…

« J’essaie de leur faire assumer leur responsabilité »