Tennis : Djokovic prêt à jouer l’US Open ? Il répond !

Publié le 8 juillet 2020 à 10h35 par La rédaction

L’organisation de l’US Open est dans le flou le plus total. Alors que les instances de tennis américaines n’ont rien n’exclu pour le moment, de nombreux joueurs écartent l’idée de participer au tournoi. Novak Djokovic a dévoilé sa position.

L’US Open se tiendra-t-il ? C’est la grande question que se pose tous les grands admirateurs du tennis. Pour certains joueurs, disputer ce tournoi est impossible avec l’émancipation du coronavirus toujours aussi alarmante aux Etats-Unis. Benoit Paire a d’ailleurs récemment expliqué qu’il ne compterait pas prendre part au tournoi du circuit ATP. « Quand je vois les conditions actuelles sur place, ce qu’il faut faire pour y participer, je préfère limite attendre les tournois en Europe comme Madrid et Rome tranquillement. Y aller c’est prendre le risque de se faire contaminer. » a-t-il récemment lancé. Qu’en est-t-il de Novak Djokovic ? Le Serbe répond !

« Je ne sais toujours pas si j’y serai. »