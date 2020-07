Tennis

Tennis : Coronavirus, Adria Tour... Djokovic reçoit un nouveau soutien de taille

Publié le 6 juillet 2020 à 20h35 par A.D.

Alors qu'il a contracté le coronavirus, Novak Djokovic a dû annuler l'Adria Tour. Vivement critiqué, l'ogre serbe peut compter sur le soutien de Gustavo Kuerten, triple vainqueur de Roland-Garros.

Pour retrouver le chemin des courts et le gout de la compétition plus rapidement, Novak Djokovic a organisé l'Adria Tour. Toutefois, les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait. Diagnostiqué positif au coronavirus, tout comme d'autres joueurs et proches, le numéro un mondial a dû annuler son tournoi organisé à Zadar (Croatie) avant la finale. Alors que Novak Djokovic n'a pas été épargné par les critiques, Gustavo Kuerten, triple vainqueur de Roland-Garros, a tenu à prendre sa défense lors d'un entretien accordé à Globo Esporte .

«Beaucoup de gens considèrent que leurs idoles n’ont pas le droit de se tromper»