Tennis

Tennis : Le clan Thiem monte au créneau pour Novak Djokovic

Publié le 4 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Au cœur d’une grosse polémique suite au fiasco de l’Adria Tour, Novak Djokovic a vu l’entraîneur et le père de Dominic Thiem lui apporter son soutien.

Après avoir organisé l’Adria Tour dans le but de retrouver des sensations à l’approche d’une éventuelle reprise, Novak Djokovic a vu sa belle initiative se transformer en un véritable cauchemar. En plus de lui, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki et Borna Coric ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Tenu responsable de ce fiasco par plusieurs observateurs, le numéro 1 au classement ATP a reçu un précieux soutien en la personne de Wolfgang Thiem, père et entraîneur de Dominic Thiem.

« Djokovic n'a rien fait de mal »