Tennis : Nouvelle annonce de taille sur la santé de Djokovic !

Publié le 2 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

Après avoir été déclaré positif au test du Covid-19 en plein milieu de l’Adria Tour, Novak Djokovic a présenté ses excuses après le fiasco de son tournoi amical. Et une bonne nouvelle concernant son état de santé est arrivée…

L’état de santé de Novak Djokovic s’améliore. Après le fiasco de l’Adria Tour, le tournoi organisé dans les Balkans sous impulsion du numéro 1 mondial, le Serbe n’a pas été épargné par les critiques. Testé positif au Coronavirus durant le tournoi, Novak Djokovic a finalement annulé sa participation, avant de présenter publiquement ses excuses : « Malheureusement, le virus est toujours présent et il va nous falloir apprendre à vivre avec. Je suis profondément désolé de chacun de ces nouveaux cas. J'espère que personne n'aura de complications et que tout le monde finira par se porter bien ». Et aujourd’hui, une bonne nouvelle est arrivée concernant l’état de Djokovic…

Djokovic testé négatif !