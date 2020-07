Tennis

Tennis : Adria Tour, Djokovic… Thiem fait son mea-culpa !

Publié le 1 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Dominic Thiem a présenté ses excuses après le fiasco de l’Adria Tour, tournoi organisé par Novak Djokovic dans les Balkans.

Le calendrier ATP a été bouleversé par la crise du Covid-19. Pour retrouver le goût de la compétition, Novak Djokovic a organisé dans les Balkans un tournoi exhibition qui a réuni de nombreux joueurs à l’instar de Grigor Dimitrov, Dominic Thiem ou encore Borna Coric. Malheureusement, la fête a tourné au cauchemar. Les gestes barrières n’ont pas été respectés et de nombreux joueurs (Novak Djokovic, Viktor Troicki, Grigor Dimitrov, Borna Coric) ont été testés positifs.

« Nous avons agi trop naïvement »