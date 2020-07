Tennis

Tennis : Andy Murray dévoile sa stratégie pour son grand retour !

Publié le 1 juillet 2020 à 14h35 par La rédaction

De retour sur les terrains après de longs mois d’absence, Andy Murray est revenu sur son retour et a révélé qu’il avait adopté un nouveau style de jeu pour soulager sa hanche.

« Mon jeu est bien en place, j'ai juste besoin de plus de temps pour m'entraîner et me préparer et j'y arriverai. J'ai fait un grand pas en avant cette semaine par rapport à ce que j'ai pu faire avant, et j'ai géré l'aspect physique relativement bien. » avait lancé Andy Murray en conférence de presse il y a quelques jours. Après de longs mois d’absence suite à une opération à la hanche, l’ancien numéro un mondial au classement ATP retrouve peu à peu les courts. Après de nombreux matchs amicaux, le tennisman de 33 ans est revenu sur son grand retour et a évoqué sa stratégie pour remporter les matchs et soulager sa hanche.

« Plus je sers fort, mieux c’est pour mon autre hanche. »