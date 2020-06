Tennis

Tennis : Coronavirus, reprise... Andy Murray propose une solution !

Publié le 28 juin 2020 à 12h35 par A.D.

Alors que la reprise de la saison s'effectuera le 14 aout, Andy Murray estime que le nouveau calendrier est perfectible et que les joueurs seront contraint de faire l'impasse sur certains tournois. Pour ne pas être trop handicapé au classement, le Britannique a proposé une solution.

Pendant de longues semaines la saison a été suspendue à cause du coronavirus. Le 14 aout, le circuit ATP reprendra ses droits à Washington. Alors qu'un nouveau calendrier a été mis en place pour la reprise des compétitions, Andy Murray a estimé qu'il n'était pas forcément idéal pour les joueurs : « Il n’est pas prudent pour les joueurs de passer des demi-finales ou de la finale à New York pour ensuite jouer à Madrid, en altitude, sur terre battue alors qu’ils n’ont pas joué depuis longtemps. Il est possible que de nombreux joueurs de haut niveau ne participent pas à beaucoup de grands événements. Je préfère jouer à Washington puis manquer Cincinnati qui est la semaine qui précède l’US Open ».

«Il serait peut-être plus utile de se pencher sur un classement sur deux ans»