Tennis

Tennis : Adria Tour, Coronavirus... Le coach de Djokovic monte au créneau

Publié le 27 juin 2020 à 10h35 par La rédaction

Critiqué pour être tenu responsable du fiasco de l’Adria Tour, Novak Djokovic a vu son coach prendre sa défense.

Désigné comme responsable pour certains admirateurs du tennis des diagnostics positifs de Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki après leur participation à l’Adria Tour, Novak Djokovic est aujourd’hui au cœur de nombreuses critiques. Effectivement, son tournoi organisé dans le but de retrouver quelques sensations avant une éventuelle reprise a viré au cauchemar. Face à cette grande polémique, le coach du numéro un mondial au classement ATP a volé au secours de son joueur.

« Il est donc faux de pointer du doigt les organisateurs »