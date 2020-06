Tennis - Coronavirus : Coup de tonnerre pour la Coupe Davis !

Tennis

Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, plusieurs compétitions sportives ont été décalées, voire annulées. Alors que la Coupe Davis a été officiellement reportée à 2021, David Haggerty, président de la FIFA, a expliqué cette décision.

Pour freiner la propagation du coronavirus, le monde sportif s'est mis en pause pendant de longues semaines. Si certains tournois ont été reportés, d'autres ont été annulés pour des raisons sanitaires. Alors que les activités reprennent petit à petit, Novak Djokovic a organisé un tournoi à Zadar (Croatie), l'Adria Tour. Toutefois, la compétition ne s'est pas passée comme prévu, puisque l'ogre serbe, ainsi que d'autres joueurs et des proches ont été diagnostiqués positif au coronavirus. Alors que l'épidémie est toujours présente, les organisateurs de la Coupe Davis ont décidé de reporter la compétition à 2021.

Dans des propos rapportés par L'Equipe , David Haggerty, président de la FIFA, a justifié cette décision. « C'est une décision qui a été difficile à prendre. Mais organiser un tel événement en garantissant la santé de tous les participants était trop risqué » , a-t-il confié.

The 2020 Davis Cup by Rakuten Madrid Finals will be postponed until 2021All #DavisCup World Group I and World Group II ties and regional Group III and IV events scheduled for 2020, will also be played in 2021