Tennis

Tennis : Après Djokovic, Thiem fait son mea culpa pour l’Adria Tour !

Publié le 25 juin 2020 à 15h35 par La rédaction

Diagnostiqué positif au coronavirus après avoir organisé l’Adria Tour, Novak Djokovic s’est excusé pour avoir pris cette initiative. Dominic Thiem a fait de même et a apporté son soutien aux joueurs touchés par le virus.

Organisé par Novak Djokovic dans le but de retrouver des sensations à l’approche d’une éventuelle reprise, l’Adria Tour s’est très très mal terminé. Plusieurs joueurs ont été diagnostiqués positif au coronavirus et le numéro un mondial au classement ATP n’a pas été épargné par le Covid-19. Touché par le virus tout comme Borna Coric, Viktor Troïcki et Grigor Dimitrov, Novak Djokovic s’est excusé du malheureux chemin qu’a pris ce tournoi amical. Dominic Thiem a fait de même.

« Je suis extrêmement désolé »