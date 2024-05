Attendu à l’OM, Habib Beye fait une grosse révélation !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria pourrait décider de faire revenir un ancien joueur de l’OM afin de prendre les rênes de l’effectif actuel : Habib Beye. En fin de contrat au Red Star, l’ex-joueur du club phocéen a révélé avoir été approché par trois clubs de l’élite depuis ses débuts avec le club champion de National.

Jean-Louis Gasset n’a signé qu’un contrat d’intérim en février dernier qui ne sera pas rallongé quel que soit le dénouement de l’épopée de l’OM en Ligue Europa. Cet été, le président Pablo Longoria va nommer un nouveau coach.

L’OM songe à rapatrier Habib Beye

le10sport.com vous a révélé fin avril, qu’en plus de Paulo Fonseca, Habib Beye figurait dans les petits papiers des décideurs de l’Olympique de Marseille. En fin de contrat au Red Star en juin prochain et tout juste sacré champion de National, l’ex-défenseur de l’OM révèle avoir été courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1.

Beye avoue avoir été «sollicité par trois clubs de Ligue 1»