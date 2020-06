Tennis

Tennis : Adria Tour, Coronavirus... Djokovic encore repris de volée !

Publié le 24 juin 2020 à 15h35 par La rédaction

Au cœur de nombreuses critiques, Novak Djokovic est effectivement responsable du fiasco de l’Adria Tour pour certains acteurs et anciens acteurs du tennis. Cette fois-ci, c’est un ancien arbitre qui s’en est pris au Serbe !

Responsable pour certains des nombreux cas de coronavirus diagnostiqués après l’Adria Tour, Novak Djokovic est actuellement au cœur de nombreuses critiques. Le tournoi amical ayant pour but de retrouver des sensations ne s’est absolument pas déroulé comme prévu puisqu’après Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, le numéro 1 mondial au classement ATP a aussi contracté le virus. Pour certains, le Serbe est responsable de ce désastre et récemment, un ancien arbitre a demandé à Djokovic de démissionner de la présidence des joueurs !

« Tu devrais démissionner de la présidence des joueurs ! »