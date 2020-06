Tennis

Tennis : Adria Tour, Coronavirus... Les profondes excuses de Djokovic !

Publié le 23 juin 2020 à 18h35 par La rédaction

Diagnostiqué positif au coronavirus, tout comme trois autres joueurs, après avoir disputé l’Adria Tour il y a quelques jours, Novak Djokovic a présenté ses excuses dans un communiqué.

Quelques jours après sa fin, l’Adria Tour est devenu un véritable fiasco. En plus de Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, Novak Djokovic vient tout juste d’être diagnostiqué positif au Covid-19 tout comme sa femme Jelena Djokovic. Au cœur de nombreuses critiques, le numéro un mondial au classement ATP a tenu à s’excuser dans un communiqué de presse repris par L’Equipe . Le tennisman serbe est très attristé que le tournoi est pris ce chemin-là.

« Je suis profondément désolé »