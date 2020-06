Tennis

Tennis : Djokovic de nouveau recadré par un joueur après l’Adria Tour !

Publié le 23 juin 2020 à 13h35 par La rédaction

Après que plusieurs cas positifs au Covid-19 soient recensés lors de l’Adria Tour, Novak Djokovic a été critiqué par de nombreux joueurs du circuit. Un ancien numéro un mondial en double a taillé le tennisman serbe !

Après avoir disputés l’Adria Tour, Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. Le tournoi amical destiné à retrouver quelques sensations en vue d’une possible reprise a donc très mal tourné. Pour de nombreux joueurs et joueuses des circuits ATP et WTA, Novak Djokovic est le grand responsable de l’absence totale de distanciation sociale lors de la compétition. Après Daniel Evans, l’un des meilleurs joueurs en double est aussi monté au créneau.

« C’est une immense irresponsabilité, une immense immaturité »