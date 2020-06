Tennis

Tennis : Coronavirus, Adria Tour… Djokovic se fait sèchement recadrer par un joueur !

Publié le 22 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Le numéro un britannique Daniel Evans a critiqué Novak Djokovic, après que plusieurs cas positifs au Covid-19 aient été recensés lors de l’Adria Tour.

L’Adria Tour est au cœur des débats. Alors que plusieurs participants du tournoi organisé par Novak Djokovic ont été testés positifs au Covid-19, les réactions des personnalités du tennis s’enchaînent. À l’image de l’Australien Nick Kyrgios qui a critiqué l’initiative du Serbe, ou de Henri Leconte qui a apporté son soutien au numéro un mondial. Cette fois-ci, c’est au tour du numéro un britannique Daniel Evans de donner son avis sur le tournoi organisé aux Balkans, tout en insistant sur l’absence de distanciation sociale lors de l’Adrian Tour. Et il n’a pas été clément…

« Est-ce vraiment une surprise ? »