Tennis : Quand Novak Djokovic défie LeBron James !

Tennis

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Novak Djokovic s'est essayé au basket. L'ogre serbe a profité de l'occasion pour défier LeBron James, star des LA Lakers.

Novak Djokovic a plusieurs flèches à son arc. Grand champion de tennis, le numéro un mondial semble également avoir du talent en basket. Sur son compte Twitter , l'ogre serbe a publié une vidéo dans laquelle il montre ses skills ballon en main avant de réaliser et réussir un shoot à deux points. Par le biais de cette vidéo, Novak Djokovic en a profité pour défier LeBron James en un contre un. Et la star des LA Lakers n'a pas manqué de lui répondre.

« Suis-je prêt pour un 1 contre 1 King James ? » , a demandé Novak Djokovic avant que LeBron James ne lui envoie sa réponse : « Haha ! Je vais dire que… je pense que tu l’es. Joli gestuelle après ce tir mec ! » , a posté l'ailier de 35 ans sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que ce duel ait bel et bien lieu.

Ha! I’m going to say I think you are!! Beautiful follow-thru on that shot buddy! https://t.co/fMUocbVMRL