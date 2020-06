Tennis

Tennis : Novak Djokovic lâche un indice sur son avenir !

Publié le 20 juin 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que Novak Djokovic est actuellement au sommet de la planète tennis, le Serbe reconnait toutefois que la fin se rapproche pour lui.

Depuis de longues années désormais, les fans de tennis s’enthousiasment devant la bataille entre Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Un affrontement incroyable entre 3 des meilleurs de l’histoire, mais cela pourrait bientôt toucher à sa fin. En effet, les années passent et à 38, 34 et 33 ans, le Suisse, l’Espagnol et le Serbe se rapprochent de la fin bien qu’ils dominent toujours autant le circuit. Au sujet de son avenir, Djokovic s’est d’ailleurs laissé aller à quelques confidences. Bien qu’il soit encore ambitieux, le numéro 1 mondial reconnait que la fin est proche.

« J’entre lentement dans la dernière partie de ma carrière »