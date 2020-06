Tennis

Tennis : Djokovic retourne complètement sa veste pour l’US Open !

Publié le 18 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Avec des conditions bien plus flexibles et plus intéressantes, de nombreux joueurs pourraient finalement prendre la direction des Etats-Unis pour disputer l’US Open. Souhaitant ne pas y participer, Novak Djokovic fait partie des joueurs du circuit qui ont changé d’avis.

Novak Djokovic avait affiché son inquiétude autour d’une potentielle reprise aux Etats-Unis et tout particulièrement pour l’US Open il y a seulement quelques jours. « L'une des choses qui sont actuellement dans le règlement selon lequel l'US Open aurait lieu et le tournoi a vu le Grand Chelem à New York pour atterrir sur le sol américain, il faut être mis en quarantaine pendant 14 jours. Donc pour la plupart des joueurs de tennis, y compris probablement moi, il n'y aurait pas accès au court ni possibilité de s'entraîner. C'est quelque chose qui est assez impensable pour le moment. Ensuite, vous ne pouvez pas avoir Manhattan, vous devez dormir dans un hôtel à l'aéroport, vous devez choisir une seule personne pour venir au club avec vous. Il n'y aurait pas d'audience, il n'y aurait pas de média ... Des conditions assez extrêmes pour jouer. Je ne sais pas si c'est durable. » avait annoncé l’actuel numéro un mondial au classement ATP. Toutefois, les instances de tennis américaines, ont proposé de nouvelles conditions pour l’US Open. Le Serbe a alors complètement changé d’avis.

« Je suis content d’entendre que finalement il sera possible de venir »