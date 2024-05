Le PSG prépare du lourd pour remplacer Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale afin de s'engager avec le Real Madrid. Un départ qui va pousser les Parisiens à se mettre en quête de renforts offensifs afin de remplacer son attaquant vedette. Et d'ailleurs, Pedro Miguel Pauleta n'est absolument pas inquiet concernant l'avenir du PSG.

Cet été, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de signer au Real Madrid, deux ans après avoir recalé les Madrilènes pour prolonger à Paris. Par conséquent, le club de la capitale travaille sur la succession de son attaquant vedette. Et malgré le chantier que cela représente, Pedro Miguel Pauleta semble très optimiste pour le futur du club de la capitale.

«C'est un joueur exceptionnel assurément»

« C'est difficile de comparer et de dire cela. Le PSG a tellement eu de grands joueurs. C'est un joueur exceptionnel assurément. J'aimerais bien qu'il reste, on verra si c'est le cas », lâche l'ancien numéro 9 du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«S'il s'en va, il sera remplacé et le PSG continuera de grandir»