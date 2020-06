Tennis

Tennis : Cette terrible sortie sur l'US Open !

Publié le 18 juin 2020 à 13h35 par B.C. mis à jour le 18 juin 2020 à 13h36

Alors que le gouverneur de New York a confirmé la tenue de l'US Open sur son sol, Grigor Dimitrov estime que beaucoup de tennismen pourraient faire l'impasse sur le Grand Chelem américain compte tenu de la situation actuelle.

Comme prévu, l'US Open aura bien lieu à la rentrée. Andrew Cuomo, gouverneur de New York, a en effet annoncé sur Twitter que le Grand Chelem américain se déroulera du 31 août au 13 septembre, à huis clos. « La fédération américaine de tennis prendra des précautions extraordinaires pour protéger les joueurs et le personnel, y compris des tests solides, un nettoyage supplémentaire des lieux, un espace réservé aux vestiaires supplémentaires, un logement et un transport dédiés », a-t-il notamment déclaré, pour le plus grand plaisir des organisateurs. « Nous sommes très excités par le fait que le gouverneur et la ville de New York aient approuvé aujourd'hui notre plan pour organiser l'US Open. Nous avons conscience de l'énorme responsabilité d'accueillir l'un des premiers événements sportifs mondiaux en ces temps difficiles, et nous le ferons de la manière la plus sûre possible, en atténuant tous les risques potentiels », pouvait-on lire dans un communiqué publié mardi.

« Si la situation est la même qu’aujourd’hui, de nombreux joueurs ne pourront pas venir à New York »