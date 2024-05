Transferts - PSG : Mbappé est réclamé loin de Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé quittera le PSG libre à l’issue de la saison, lui qui a décidé de ne pas prolonger son contrat ces derniers mois. L’attaquant français vit d’ailleurs une fin d’histoire un peu contrastée avec le club de la capitale, à tel point que Christophe Dugarry regrette qu’il n’ait pas quitté Paris ces dernières années dans un souci d’image et d’apaisement.

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG va bientôt toucher à sa fin ! Le capitaine de l’équipe de France, qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, devrait prendre la direction du Real Madrid qui le courtise depuis tant d’années et espère depuis longtemps arracher sa signature. D’ailleurs, sur les ondes de RMC Sport , Christophe Dugarry estime que Mbappé aurait eu tout intérêt à s’en aller loin du PSG depuis maintenant plusieurs années.

« Un robot, il n’a aucune émotion »

L’ancien attaquant de l’équipe de France estime que Mbappé, très contesté cette saison en raison de son attitude et de ses performances, gâche sa fin d’histoire avec le PSG : « Le meilleur buteur de l'histoire du PSG, un joueur incroyable et il ne fait pas l'unanimité, c'est fou. On a l'impression que c'est un robot, qu'il n'a aucune émotion. Il est formaté pour battre des records. Il associe trop rarement ses partenaires, ses supporteurs ou son club dans les succès collectifs », estime Dugarry.

« Il aurait dû partir »