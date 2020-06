Tennis

Tennis : Quand le père de Djokovic s’en prend à Roger Federer !

Publié le 19 juin 2020 à 12h35 par T.M.

Malgré l’importance de Roger Federer dans l’histoire du tennis, le père de Novak Djokovic n’a pas mâché ses mots pour évoquer le Suisse.

Dans la famille de Novak Djokovic, on ne semble pas vraiment apprécier Roger Federer. Malgré tout ce que le Suisse a pu faire sur le circuit depuis le début de sa carrière, quelque chose ne passe pas. Ainsi, dernièrement, Dijana Djokovic, mère du numéro 1 mondial, était revenue sur la dernière rencontre entre les deux hommes lors de la finale de Wimbledon. Elle avait alors assuré : « Nous n’étions qu’une poignée dans le stade à encourager Novak… Et cela m’énervait d’autant plus que je trouvais que Federer était quelque peu arrogant ». Et cette fois, c’est le père, Srdjan Djokovic, qui s’est lâché sur Federer.

« Il n’accepte pas le fait que Djokovic et Nadal soient meilleurs »