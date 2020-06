Tennis

Tennis : Serena Williams fait une grande annonce pour l’US Open !

Publié le 18 juin 2020 à 17h35 par La rédaction

Si la semaine dernière, participation de Serena Williams à l’US Open n’était pas encore certaine en raison des différentes contraintes sanitaires, elle est désormais officielle, puisque Serena Williams a annoncé qu’elle participerait au tournoi.

L’US Open continue de faire débat. Le 16 juin dernier, les dates de l’US Open 2020 étaient officiellement annoncées, en même temps que le maintien de la compétition. Les joueurs pourront donc se retrouver sur le court du 31 août au 13 septembre prochain, ce qui n’a pas manqué de faire débat, puisque les contraintes sanitaires strictes gênaient beaucoup de joueurs, à commencer par Novak Djokovic. Cependant, cela ne semble pas déranger Serena Williams, qui a annoncé sa participation au tournoi…

« J’ai hâte de revenir à New-York »