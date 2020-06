Tennis

Tennis : Novak Djokovic évoque sa participation à Roland-Garros !

Publié le 19 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

De retour sur les courts pour disputer l’Adria Tour, Novak Djokovic est pressé de reprendre officiellement la compétition, en particulier Roland-Garros.

Gelés depuis de nombreux mois à cause de l’émancipation malheureuse du coronavirus, les circuits ATP et WTA pourraient bientôt reprendre. Le Covid-19 a totalement bousculé le calendrier des tennismans, et de nombreux tournois ont été annulés ou reportés à l'image de Roland-Garros. Après avoir disputé l’Adria Tour, tournoi non-officiel, Novak Djokovic est très pressé de retrouver les courts et particulièrement ceux de Paris...

« C'est ce que nous attendions tous depuis des mois ! »