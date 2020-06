Tennis

Tennis : Ce témoignage rassurant sur l'US Open !

Publié le 19 juin 2020 à 21h35 par B.C.

Alors que l'incertitude plane concernant l'identité des athlètes qui accepteront de se rendre à New York pour l'US Open, Maria Sakkari estime pour sa part que peu de personnes seront absentes pour le Grand Chelem américain.

C'est officiel, l'US Open va se tenir à la rentrée. La ville de New York a en effet confirmé cette semaine la tenue du Grand Chelem américain sur son sol, mais avec quels athlètes ? Avec la crise du coronavirus, plusieurs joueurs et joueuses pourraient décider de faire l'impasse sur le tournoi cette année comme l'avait notamment confié Grigor Dimitrov : « Compte tenu de la situation actuelle, c’est très difficile de se prononcer et personnellement je ne suis pas sûr de pouvoir m’engager et dire que j’y serai. Beaucoup de choses peuvent encore changer. Pour l’instant, il est préférable d’attendre et de suivre l’évolution de la situation. Si en août la situation est la même qu’aujourd’hui, je pense que de nombreux joueurs ne pourront pas venir à New York ».

« Tout le monde veut rejouer »