Tennis

Tennis : Quand l'entraîneur de Djokovic le compare... au Real Madrid !

Publié le 20 juin 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2020 à 21h38

Dans une interview, Goran Ivanisevic, l’entraîneur de Novak Djokovic, est revenu sur sa relation avec son joueur et a même comparé le Serbe au Real Madrid.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de l’Histoire de la Croatie, Goran Ivanisevic (48 ans) est aujourd’hui entraîneur du numéro un mondial Novak Djokovic (33 ans). Et l’ancien joueur croate a démarré l’année 2020 d’une manière plutôt rayonnante en étant présent aux côtés de Djokovic lors de sa victoire à l’Open d’Australie face à l’Autrichien Dominic Thiem, tout en ayant été admis à l’International Tennis Hall of Fame. Dans une interview avec Al Jazeera Balkans, Goran Ivanisevic, l’entraîneur de Novak Djokovic a pris plaisir à décrire sa relation avec le Serbe, vainqueur de 17 Grand Chelem.

« Novak Djokovic ne se refuse pas »