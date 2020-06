Omnisport

Boxe : Le clan Fury démonte la rumeur d’un combat face à Mike Tyson !

Publié le 15 juin 2020 à 19h35 par Th.B.

Ces derniers temps, un potentiel combat entre Mike Tyson et Tyson Fury a fait le tour de la toile. Néanmoins, pour les promoteurs du Gypsy King, ce n’est pas d’actualité.

« Mike Tyson était un combattant incroyable, mais il a plus de 50 ans maintenant. Je ne veux aucunement participer à quelque chose d’aussi insensé. Il n’a pas eu un seul combat depuis je ne sais pas quand et il voudrait affronter l’un des meilleurs boxeurs au monde, de 20 ans plus jeune que lui ? Franchement, c’est une blague » . Voici le témoignage clair de Bob Arum, l’un des deux promoteurs de Tyson Fury, livrait à Sky Sports ces derniers jours. Un combat entre The Gypsy King , récemment sacré champion du monde des poids lourds avec sa ceinture WBC, et Mike Tyson ne devrait même pas être une idée émise d’après Bob Arum. Co-promoteur de Tyson Fury, Frank Warren s’est confié sur cette possibilité qui est très dangereuse et insensée.

« Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse »