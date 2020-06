Omnisport

Boxe : Le clan Fury fait une grande annonce sur les combats contre Joshua !

Publié le 11 juin 2020 à 12h35 par B.C.

Alors qu'un accord a été trouvé entre les clans Fury et Joshua pour deux confrontations en 2021, Frank Warren a expliqué qu'aucun de ces combats ne devrait se dérouler au Royaume-Uni.

C'est le choc que tout le monde attendait, et il aura lieu. Deux fois ! Ce mercredi, Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a annoncé l'existence d'un accord entre son protégé et Tyson Fury pour deux combats en 2021. Une information confirmée dans la foulée par le Gypsy King en personne sur les réseaux sociaux. « Tyson Fury contre Anthony Joshua, l’année prochaine. Un problème. Je dois juste écraser la tête de Deontay Wilder pour mon prochain combat et ensuite je m’occuperai de Joshua l’année prochaine », a lâché le Britannique. Interrogé par talkSPORT sur cette double confrontation, Frank Warren, l'un des promoteurs de Fury, a expliqué que les combats auront surement lieu hors du Royaume-Uni.

« J'aimerais que cela se passe au Royaume-Uni, mais étant réaliste, je pense que cela se passera à l'étranger »