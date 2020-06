Omnisport

Boxe : Floyd Mayweather n'en a pas fini avec Conor McGregor !

Publié le 8 juin 2020 à 19h35 par B.C.

Alors que Conor McGregor a annoncé ce week-end qu'il prenait sa retraite, Floyd Mayweather a expliqué sur Instagram qu'il était disposé à réaffronter l'Irlandais s'il décidait de remonter sur un ring.

Événement dans le monde l'UFC ce week-end. Conor McGregor a en effet annoncé pour la troisième fois la fin de sa carrière, après 2016 et 2019, alors qu'il n'est âgé que de 31 ans. « J'ai décidé de me retirer du combat. Merci à tous pour les incroyables souvenirs ! Quelle balade ça a été » a notamment expliqué la superstar de l'UFC sur les réseaux sociaux. Le champion des poids plumes (2015) et des poids légers (2016) de l'UFC tire donc sa révérence, du moins pour le moment, après 22 victoires et 4 défaites en MMA. Mais l'Irlandais s'est également fait remarquer en boxe avec son combat ultra médiatisé face à Floyd Mayweather en août 2017, qui avait vu l'Américain l'emporter au dixième round, et ce dernier a réagi à sa manière à l'annonce de McGregor.

« Si tu décides de revenir, je t’attendrai pour te punir à nouveau »