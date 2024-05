Mbappé - PSG : L’annonce qui fait tâche à l’étranger !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain s’est incliné en terres allemandes mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0). Et aux yeux de Mats Hummels, défenseur du BvB, l’une des raisons pourrait résider dans le manque de replis défensifs des attaquants de Luis Enrique.

Kylian Mbappé composé avec Neymar et Lionel Messi la « MNM » pendant les deux dernières saisons. Le trio d’attaque XXL mis sur pieds par la direction parisienne n’a pas permis au PSG de décrocher le Saint-Graal, à savoir la Ligue des champions. Pire, la présence des trois attaquants compliquait les tâches défensives du Paris Saint-Germain en raison du rendement limité des joueurs en question dans ce domaine.

Les démons de la «MNM» rattrapent le PSG ?

Ce fut un constat pointé du doigt à maintes reprises entre 2021 et 2023, mais Neymar et Lionel Messi ont plié bagage à la dernière intersaison. Le PSG a donc entouré Kylian Mbappé de profils différents aux avant-postes avec notamment Ousmane Dembélé et Bradley Barcola qui ne rechignent habituellement pas à apporter du soutien aux défenseurs. Mais aux yeux de Mats Hummels, le PSG a affiché les mêmes carences défensives qu’auparavant mercredi soir au Signal Iduna Park pendant la demi-finale aller de Ligue des champions opposant le Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain.

«Paris a déjà deux ou trois joueurs qui ne font pas tous les mètres défensivement»