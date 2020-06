Boxe : Conor McGregor tire sa révérence !

Omnisport

Sur son compte Twitter, Conor McGregor a annoncé ce dimanche matin qu'il mettait un terme à sa carrière. Après 2016 et 2019, l'Irlandais prend sa retraite sportive pour la troisième fois.

Conor McGregor a décidé d'arrêter les combats. En 2016 et 2019, l'Irlandais avait déjà pris sa retraite avant de finalement changer d'avis. Agé de 31 ans, le champion UFC des poids plumes (2015) et des poids légers (2016) compte 22 victoires pour quatre défaites en MMA. Sur son compte Twitter , Conor McGregor, qui a affronté Floyd Mayweather en boxe en aout 2017, a annoncé la fin de sa carrière pour la troisième fois.

« Les gars, j'ai décidé de me retirer du combat. Merci à tous pour les incroyables souvenirs ! Quelle balade ça a été. Voici une photo de moi et de ma mère à Las Vegas après une de mes victoires pour un titre mondial ! Choisis la maison de tes rêves Mags, je t'aime ! Tout ce que tu désires est à toi » , a-t-il posté sur le réseau social. Reste à savoir s'il reviendra une nouvelle fois sur sa décision.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!Pick the home of your dreams Mags I love you!Whatever you desire it’s yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ