Omnisport

Boxe : Le clan Joshua annonce deux combats face à Fury !

Publié le 2 juin 2020 à 16h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, a assuré être optimiste concernant non pas un, mais deux combats face à Tyson Fury.

Avec le COVID-19, la grosse bataille dans la catégorie poids-lourds s’est calmée. On ne sait d’ailleurs pas encore quand le combat de Tyson Fury face à Deontay Wilder et celui d’Anthony Joshua face à Kubrat Pulev, pourront avoir lieu précisément. Ce flottement a permis aux différents boxeurs d’envisager d’autres choses et c’est notamment le cas pour Joshua et Fury. Si ce dernier arrive en effet à garder la ceinture de champion du monde WBC des poids lourds face à Wilder, il pourrait affronter Joshua dans un combat 100% britannique pour la réunification des titres.

« Je suis très, très, très confiant concernant le fait que l’on pourra voir un, probablement deux combats en 2021 »