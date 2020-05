Omnisport

Boxe : Tony Yoka annonce son retour !

Publié le 30 mai 2020 à 19h35 par A.C.

Après l’annulation de son dernier combat, Tony Yoka semble plus que déterminé à revenir sur un ring.

A la mi-mars, Tony Yoka devait disputer son premier combat professionnel sur le sol américain. L’identité de son adversaire n’était pas connue, mais tout le monde s’attendait à un premier pas vers quelque chose de plus grands, surtout avec la présence du promoteur Bob Arum à ses côtés. Finalement, ce combat a été annulé et Yoka n’a pas caché sa frustration sur les réseaux sociaux. « Combat du 14 mars annulé. Cette décision ne vient pas de moi, comme pour le combat de décembre je suis prêt et je n’attends qu’une seule chose c’est de monter sur le ring » avait-il écrit, à l’époque. « Malheureusement certaines choses sont gérées par des incapables qui n’ont pas conscience de l’importance de rester actif. Je ne sais quoi vous dire tellement ça me désole de voir tous les prospects monter sans moi ».

« Il y aura 3 combats cette année »

Les fans de Tony Yoka ont toutefois une bonne nouvelle ce samedi. Via son compte Twitter, le boxeur a en effet annoncé son retour sur le ring, avec notamment trois combats cette année ! « Déconfinement, j’espère vous annoncer très rapidement les prochaines dates » peut-on lire dans le message publié par Yoka, sur le réseau social. « Il y aura 3 combats cette année ». Reste à savoir qui seront les adversaires du Français, qui a été très critiqué pour le choix de ses combats par le passé.