Omnisport

Boxe : Tony Yoka annonce l'annulation de son combat à New York !

Publié le 8 mars 2020 à 22h35 par B.C.

Alors qu'il devait combattre dans le mythique Madison Square Garden le 14 mars prochain, Tony Yoka a annoncé l'annulation de ce rendez-vous américain sur les réseaux sociaux.

Après avoir écopé d'une suspension d'un an le 5 juillet 2018 pour avoir manqué à trois reprises, entre juillet 2016 et 2017, à ses obligations de localisations pour des contrôles antidopage, Tony Yoka avait affiché de hautes ambitions pour son retour. Le champion olympique 2016 souhaitait en effet enchaîner les combats, et avait notamment évoqué sa présence au Madison Square Garden le 14 mars prochain. Cependant, le Français devra attendre avant de se produire sur le sol américain.

« Malheureusement certaines choses sont gérées par des incapables... »